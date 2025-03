A startup madeirense detentora da marca ‘Keep it Safe 24/7’ abriu o seu segundo espaço no Funchal, expandindo o negócio do depósito de bagagem na capital madeirense.

A abertura do novo local aconteceu no passado dia 27 de março na zona velha da cidade e veio juntar-se à anterior loja, localizada na Travessa do Freitas 9B, que agora passa a chamar-se ‘Keep it Safe 24/7 Downtown’.

“A marca ‘Keep it Safe 24/7’ cresce com uma nova loja de depósito de bagagem na zona velha da cidade, na Rua dos Barreiros, n.º 26B, denominada ‘Keep it Safe 24/7 Old Town’”, refere uma nota enviada ao JM pela empresa, que é gerida pelos sócios Vasco Pestana e Marcos Gonçalves.

O novo estabelecimento coloca ao dispor dos seus clientes 30 cacifos em 3 tamanhos diferentes, mas a startup promete que “em breve vão surgir novos projetos”. A primeira loja também tem capacidade para 30 cacifos, com diferentes tamanhos.

O modelo de negócio desta empresa é simples: um turista que tenha saído do seu alojamento ou esteja a chegar à Região e não tenha onde deixar a mala até à hora de ir para o aeroporto ou esteja a aguardar pelo check-in pode guardá-la na Keep it Safe, em vez de estar a carregá-la horas a fio pela cidade.

O cliente/turista faz tudo online, no site keepitsafe24-7.com/, e, por isso, tem o serviço permanentemente disponível, mediante o pagamento (débito, crédito, Google Pay ou Apple Pay). AP