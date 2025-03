O movimento de passageiros na Madeira, através dos diferentes meios de transporte, aumentou em todos os setores, comparativamente a 2023, excetuando a ligação marítima Funchal - Porto Santo.

Dados hoje divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) dão conta de que, em 2024, 21,5 milhões de passageiros viajaram a bordo de autocarros, representando uma subida de 25,1% face ao ano anterior.

No que concerne aos teleféricos foram vendidos aproximadamente 1,5 milhões de bilhetes, mais 7,9% que em 2023.

Quanto aos automóveis usados, no 4.º trimestre do ano passado, foram transferidos registos de 3.169 veículos, traduzindo um acréscimo de 3,7%. Foram ainda adquiridos 6.242 carros novos, menos 3,2% que no ano precedente.

5 milhões passaram pelos aeroportos

Já no que diz respeito ao movimento nos aeroportos da Região, no 4.º trimestre de 2024, passaram pelas infraestruturas 1.206,7 mil passageiros, mais 6,8% que no período homólogo. Crescimento este que foi transversal ao Aeroporto da Madeira ( mais 4,8%) e ao do Porto Santo (mais 0,4%).

Movimento portuário cresce

No setor dos transportes marítimos, passaram pelos portos da Madeira 326 navios de cruzeiro, sendo que mais 37 fizeram escala do que no em 2023. O número de passageiros em trânsito foi de 716.806, mais 16,4%. Só pelo Porto do Funchal, passaram 713.999 pessoas.

Apesar do número de passageiros na linha Madeira - Porto Santo ter aumentado 8,9% em termos homólogos no 4.º trimestre de 2024, quando comparado o valor total do ano (405.423) foi inferior ao de 2023 em 0,7 pontos percentuais.