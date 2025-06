De acordo com os dados apurados pela Direção Regional de Estatística, os transportes coletivos por autocarro registaram, no 1.º trimestre de 2025, um total de 6,6 milhões de passageiros. As carreiras urbanas transportaram 4,1 milhões de passageiros, enquanto nas carreiras interurbanas foram contabilizados 2,4 milhões. Não são apresentadas variações homólogas para estes indicadores devido à implementação de um novo sistema de bilhética, verificando-se assim uma quebra de série, esclarece a DREM.

Entre janeiro e março de 2025, venderam-se mais de 316,8 mil bilhetes a utilizadores dos teleféricos da Região (+3,6% que no mesmo período em 2024), sendo 94,1% para adultos, 4,1% para crianças e os restantes 1,8% para outro tipo de utilizadores (ex.: agricultores, residentes, estudantes, etc...). No mesmo período, as receitas totais foram aproximadamente de 4,2 milhões de euros, correspondendo a um acréscimo de 8,0% em relação ao mesmo período ano anterior.

Por sua vez, as Conservatórias da Região registaram, no 1.º trimestre de 2025, a transferência de registo de 4.036 veículos automóveis usados, 87,5% dos quais ligeiros de passageiros e 11,2% ligeiros de mercadorias. Foram também registados 55 veículos pesados, cerca de 1,4% do total. Em comparação com o 1.º trimestre de 2024, o número de registos aumentou em 279, o que traduz um acréscimo homólogo de 7,4%.

Segundo a informação recolhida pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal junto do Instituto de Registos e Notariado, no 1.º trimestre de 2025, foi registado um total de 1 359 veículos novos adquiridos por residentes na Região Autónoma da Madeira (RAM), o que representa um acréscimo de 1,2% face ao mesmo período de 2024. De notar que esta variável corresponde às aquisições de veículos efetuadas por entidades residentes na RAM, incluindo as realizadas por empresas de rent-a-car, não refletindo, portanto, as vendas das concessionárias de automóveis a operar na Região.