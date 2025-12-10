Mais de 4,8 mil passageiros desembarcaram no Funchal

4.864 passageiros e 2.123 tripulantes desembarcaram no Porto do Funchal, os quais chegaram a bordo de três navios de cruzeiro.
Pelas 08h30 desta quarta-feira atracou na baía funchalense o ‘Silver Dawn’, que estará no Cais 6 até às 17h00 de hoje, hora em que seguirá viagem para Las Palmas de Gran Canaria.
Desde ontem está também na Madeira o ‘Marella Voyager’. Neste navio viajam 1.875 passageiros e 765 tripulantes, que vieram de Cádis, na Espanha, e pelas 18h00 rumam em direção a Santa Cruz de Tenerife.
O terceiro navio, ‘MSC Musica, navega com 3.421 pessoas (2.481 passageiros e 940 tripulantes), aportou pelas 17h00, vindo de Fuerteventura, e parte ao início da madrugada de sexta-feira, pouco depois da meia-noite, para Las Palmas de Gran Canaria.
