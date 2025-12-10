MADEIRA Meteorologia
Machico promove Noite do Mercado no próximo dia 20

    Machico promove Noite do Mercado no próximo dia 20
O Largo da Praça, em Machico, dá palco no próximo dia 20 de dezembro, a partir das 18h30, à tradicional Noite do Mercado.

Organizada pela Câmara Municipal local, a iniciativa promete muita animação de palco, à qual se juntam as barracas de comes e bebes.

Este ano, a Noite do Mercado contará com a participação do Grupo de Romarias da Casa de Povo de Água de Pena, da Banda Municipal de Machico e do Grupo Triova Voices com o projeto ‘Cheira a Natal’. ‘Christmas 3’ de ‘As Pedras’ e DJ Oxy serão os responsáveis por encerrar o evento.

