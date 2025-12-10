Chega exige atualização urgente do Plano de Trânsito do Funchal

Os vereadores do Chega, na Câmara Municipal do Funchal, dizem exigir a atualização imediata do Plano de Trânsito, “que permanece desatualizado há cerca de 10 anos” e, no seu ponto de vista, “já não responde às necessidades reais da mobilidade urbana”.
“Num dia de chuva como o de terça-feira, a situação tornou-se novamente evidente: o trânsito no Funchal fica absolutamente caótico, com filas intermináveis e um colapso generalizado que afeta o quotidiano de milhares de residentes. Estamos no início do mês de dezembro, período em que as festividades aproximam-se e em que naturalmente aumenta o fluxo automóvel — e, ainda assim, não existe qualquer resposta eficaz por parte do executivo municipal”, evidencia comunicado assinado por ambos os vereadores.
Na Freguesia de São Martinho, sobretudo junto às escolas e junto aos supermercados, alertam que é notório que, a partir das 18h, o trânsito “se torna caótico, criando riscos de segurança e grandes dificuldades de circulação”.
O mesmo acontece na Freguesia de Santo António, “onde a falta de planeamento tem provocado congestionamentos constantes em várias artérias da freguesia”.
Já no centro da cidade, afirmamque a situação agrava-se ainda mais: “na Rua das Dificuldades, a criação recente de novos lugares de estacionamento está a atrapalhar completamente a passagem dos veículos, tanto os que sobem como os que descem. Como consequência, a zona da Cruz Vermelha, nas proximidades da Cruz Vermelha Portuguesa, torna-se extremamente congestionada a partir das 18h, afetando a mobilidade numa das áreas centrais da cidade”.
Perante este cenário, os vereadores do Chega defendem que é imperativo atualizar o Plano de Trânsito da Cidade do Funchal, introduzindo soluções modernas e eficazes que garantam: um trânsito mais fluido; maior segurança rodoviária; uma gestão eficiente da circulação; uma cidade preparada para o aumento sazonal e diário de veículos.
“A mobilidade no Funchal não pode continuar a depender de um plano antigo, desajustado e incapaz de responder aos desafios atuais”, pelo que Chega reafirma “o seu compromisso em defender soluções imediatas e estruturais para devolver ordem, fluidez e qualidade de vida aos funchalens”.
A cerimónia teve lugar em Oslo, na Noruega, e foi a filha da laureada, Ana Corina...