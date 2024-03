Funchal e Braga destacam-se como as cidades com mais habitação com garagem, ideais para a instalação de pontos de recarga para veículos elétricos, enquanto Castelo Branco apresenta a menor oferta neste sentido, segundo um estudo publicado pelo idealista, o Marketplace imobiliário do sul da Europa.

De acordo com a mesma análise, mais da metade da habitação disponível no mercado português (63%) não possui um lugar de estacionamento ou garagem, na qual há a possibilidade de instalar estes sistemas de recarga, dificultando assim o acesso a veículos elétricos para uso diário.

“No entanto, a disponibilidade de carregadores nas casas dos portugueses poderia variar consoante os distritos e ilhas. A ilha da Madeira é onde existe o maior número de casas com garagem onde instalar pontos de recarga, visto que, 61% da habitação conta com garagem ou lugar de estacionamento. Seguem-se os distritos do Porto (50%), Aveiro (49%), Braga (49%), Vila Real (40%), Faro (38%), Leira (34%), Viseu (33%), Viana do Castelo (32%) e Lisboa (31%)”, indica.

Évora, por sua vez, marca o extremo oposto, já que apenas 15% das casas possui garagem ou lugar de estacionamento. Seguem-se os distritos de Castelo Branco (16%), Beja (16%), Portalegre (18%), Bragança (25%), Santarém (26%), Coimbra (26%), Setúbal (27%), Guarda (29%) e ilha de São Miguel (29%).

Analisando por capitais de distrito, o idealista refere que Funchal (63%), Braga (52%) e Aveiro (50%) lideram a possibilidade de instalar carregadores elétricos para veículos. Por menos de 50%, encontram-se as cidades de Vila Real (48%), Leiria (44%), Viseu (43%), Porto (40%), Faro (39%), Guarda (33%), Ponta Delgada (30%) e Coimbra (29%).

Castelo Branco, por outro lado, apenas 13% das casas conta com garagem ou lugar de estacionamento. Seguem-se Beja (16%), Portalegre (18%), Évora (18%), Bragança (23%), Setúbal (24%), Santarém (24%), Viana do Castelo (26%) e Lisboa (27%).