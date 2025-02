Madeira recebe 12.000 pessoas vindas a bordo de dois navios

Um total de 11.884 pessoas visitam hoje a Região, tendo chegado a bordo dos navios ‘AIDAcosma’ e ‘Azura’. Destes, 9.274 são passageiros.

Ambos os paquetes estão a fazer cruzeiros de 7 e 14 noites pelas ilhas da Madeira e das Canárias, com início e término em Tenerife, sendo que o ‘AIDAcoma’ chegou de Las Palmas, esta madrugada, com 6.261 passageiros e 1.448 tripulantes, partindo pelas 23h00.

Por sua vez, o ‘Azura’, vindo de Tenerife, trouxe ao Porto do Funchal 3.013 passageiros e 1.162 tripulantes e tem partida prevista para as 21h30, com destino a La Palma.