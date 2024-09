Já está no Funchal o navio de cruzeiro ‘Ocean Explorer’, da SunStone Maritime Group, que se estreia assim, no porto da capital madeirense.

Recorde-se que, tal como escreveu hoje o JM, na sua edição impressa, o navio fica na Madeira por sete dias, zarpando pelas 13 horas de sábado, dia 28 de setembro, rumo ao Porto Santo, para uma escala técnica, e ainda regressa cá, sendo que a saída definitiva está agendada para dia 2 de outubro.

O ‘Ocean Explorer’ caracteriza-se, desde logo, pela proa invertida, estando especialmente vocacionado para a classe polar, designadamente com viagens na Antártida.

O navio, também dotado de decks externos, e concebido para a vertente de expedição, tem capacidade para acolher até 138 passageiros, sendo uma construção muito recente, entregue ao armador no ano de 2021 com a pretensão de que as suas viagens inaugurais acontecessem a partir de novembro de 2024, conforme agendado.