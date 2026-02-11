MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Economia

Eduardo Jesus destaca contributo do Turismo no crescimento económico da Região

    Eduardo Jesus destaca contributo do Turismo no crescimento económico da Região
    Hotel Vila Galé Santa Cruz celebra 20 anos com jantar comemorativo. DR
    Eduardo Jesus destaca contributo do Turismo no crescimento económico da Região
David Spranger

Jornalista

Economia
Data de publicação
11 Fevereiro 2026
21:11

Agentes de viagens, operadores turísticos, empresas e entidades oficiais, civis e militares, participaram esta noite no jantar comemorativo dos 20 anos do Hotel Vila Galé de Santa Cruz.

Entre os convidados marcam presença Eduardo Jesus, em representação do Governo Regional, e a presidente da autarquia, Élia Ascensão, bem como Savino Correia, que, na altura, liderava a Câmara Municipal. A este, o administrador Gonçalo Rebelo dirigiu uma agradecimento pelo facto de ter desafiado o pai, Jorge Rebelo de Almeida, a construir o empreendimento.

Ao discursar o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, destacou o atual quadro de crescimento económico da Região, lembrando o contributo do setor hoteleiro para esta realidade.

“Estamos a viver o melhor momento económico da nossa história”, afirmou, salientando um crescimento de 67% nos últimos 10 anos.

Sobre este evento, leia mais na edição de quinta-feira do JM.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas