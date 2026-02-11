Eduardo Jesus destaca contributo do Turismo no crescimento económico da Região

Agentes de viagens, operadores turísticos, empresas e entidades oficiais, civis e militares, participaram esta noite no jantar comemorativo dos 20 anos do Hotel Vila Galé de Santa Cruz.

Entre os convidados marcam presença Eduardo Jesus, em representação do Governo Regional, e a presidente da autarquia, Élia Ascensão, bem como Savino Correia, que, na altura, liderava a Câmara Municipal. A este, o administrador Gonçalo Rebelo dirigiu uma agradecimento pelo facto de ter desafiado o pai, Jorge Rebelo de Almeida, a construir o empreendimento.

Ao discursar o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, destacou o atual quadro de crescimento económico da Região, lembrando o contributo do setor hoteleiro para esta realidade.

“Estamos a viver o melhor momento económico da nossa história”, afirmou, salientando um crescimento de 67% nos últimos 10 anos.

