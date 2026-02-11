Eduardo Jesus destaca contributo do Turismo no crescimento económico da Região

Agentes de viagens, operadores turísticos, empresas e entidades oficiais, civis e militares, participaram esta noite no jantar comemorativo dos 20 anos do Hotel Vila Galé de Santa Cruz.
Entre os convidados marcam presença Eduardo Jesus, em representação do Governo Regional, e a presidente da autarquia, Élia Ascensão, bem como Savino Correia, que, na altura, liderava a Câmara Municipal. A este, o administrador Gonçalo Rebelo dirigiu uma agradecimento pelo facto de ter desafiado o pai, Jorge Rebelo de Almeida, a construir o empreendimento.
Ao discursar o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, destacou o atual quadro de crescimento económico da Região, lembrando o contributo do setor hoteleiro para esta realidade.
“Estamos a viver o melhor momento económico da nossa história”, afirmou, salientando um crescimento de 67% nos últimos 10 anos.
Sobre este evento, leia mais na edição de quinta-feira do JM.
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
A Polícia Florestal e os Bombeiros estão a realizar uma operação de busca e resgate no percurso do Pináculo e Folhadal, em São Vicente, desde as 18h30...
A Força Aérea recolheu cerca de 130 toneladas de bens doados, desde produtos essenciais a material de construção, para apoiar as populações afetadas pelas...
A Força Aérea resgatou hoje quatro trabalhadores que ficaram isolados na sequência da rotura de um dique do rio Mondego, nos Casais, Coimbra, disse fonte...
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, admitiu hoje novas ruturas no dique nas margens do rio Mondego, junto Coimbra, e pediu aos cidadãos comportamentos...
O Governo já procedeu aos primeiros pagamentos de apoios às zonas afetadas pela depressão Kristin, contabilizando cerca de 12.000 pedidos, dos quais 5.000...
Assinala-se esta quarta-feira, 11 de fevereiro, o Dia Mundial do Doente. Neste sentido, o Club Sport Marítimo, através da Fundação Marítimo Centenário,...
A EB1/PE da Lombada, na Ponta do Sol, assinalou hoje o Dia Europeu do 112 com uma ação de sensibilização dedicada ao uso correto do número de emergência....
A Polícia Judiciária realizou buscas na terça-feira nas instalações da Ordem dos Médicos (OM) em Lisboa, que entregou toda a documentação solicitada,...
A cidade do Funchal conta com mais uma unidade hoteleira de 5 estrelas. O The Editory Collection Hotel Ocean Way, considerado um novo investimento, reforça...