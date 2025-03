Já são conhecidos os “Melhores do Ano”, os vencedores dos Prémios Grandes Escolhas 2024, revelados na cerimónia de entrega de prémios que se realizou no dia 7 de março no Centro de Congressos do Estoril, com a presença de centenas de produtores e outros profissionais da área.

“Os Prémios Grandes Escolhas são já um marco nos setores do vinho e da gastronomia. Os vinhos selecionados no TOP 30 representam o que de melhor se faz, em todas as regiões e categorias. Já os Troféus Grandes Escolhas, igualmente prestigiantes, distinguem personalidades, organizações, empresas, instituições e profissionais que, na opinião da equipa editorial da revista Grandes Escolhas, mais se destacaram ao longo de 2024. É um evento único, onde os profissionais do setor se encontram, partilham experiências e têm a oportunidade de provar os vinhos dos seus pares”, refere João Geirinhas, diretor de negócio da revista Grandes Escolhas.

Dos 30 melhores vinhos portugueses, entre todas as regiões e todas as categorias, de acordo com a redação da Grandes Escolhas, foram distinguidos o ‘Kompassus Bairrada Espumante Pinot Noir Grande Reserva branco 2016’, na categoria de Melhor Espumante, o branco ‘Morgqado de Oliveira’, Alentejo, como Melhor Vinho Branco, ‘M Mingorra Regional Alentejano Tinto Cão rosé 2023’ como o Melhor Vinho Rosé. Já a distinção de Melhor Vinho Tinto foi para a região do Douro, para o ‘Barca Velha 2015’, e o Melhor Fortificado fica também no vale do Douro com a premiação do ‘Graham’s PortoTawny 50 anos’.

Durante esta gala anual, que reúne os melhores do setor dos vinhos e gastronomia, foram também atribuídos os 20 Troféus Grandes Escolhas, nas suas diversas categorias: Restaurante Cozinha Tradicional Portuguesa – ‘A Cozinha do Manel’, um espaço de referência na cidade do Porto, um valor seguro na preservação da cozinha tradicional portuguesa’; Restaurante Cozinha do Mundo – ‘Kabuki’, uma cozinha que evoca uma viagem de aromas e sabores que une o melhor de duas gastronomias únicas, a japonesa e a ibérica; Restaurante – ‘Plano’, um dos projetos de restauração que melhor expressa a nova culinária de inspiração rural, mas com um perfil moderno; e, ainda no sector da restauração, mas já na sua vertente de maior ligação com o mundo dos vinhos, seguiu-se o prémio para o melhor Sommelier – Gonçalo Patraquim, wine diretor do grupo Plateform que tem a seu cargo a gestão de cartas dos vários restaurantes, bem como a formação e acompanhamento de 17 sommeliers.

Como é já habitual, homenageamos todos os anos uma personalidade com o Prémio David Lopes Ramos, que este ano foi atribuído so chef Nuno Mendes que, com um percurso notável, feito de viagens em que conquistou prestígio e reconhecimento para a gastronomia portuguesa lá fora, chega agora a Lisboa.

Nas restantes, e não menos importantes, categorias foram premiados: Loja Gourmet – ‘Supermercado Apolónia’, que com uma ampla oferta, e um serviço exemplar é um caso de sucesso reconhecido no país e estrangeiro; Garrafeira – ‘Vinho & Eventos’, uma loja de vinhos em Meda, na Beira Interior, exemplar pela oferta disponível, pela qualidade do serviço e pelas iniciativas que desenvolve; Wine Bar – ‘Sala Ogival – Viniportugal’, No coração de Lisboa tem a sua uma sala de visitas do vinho português, em Lisboa, num local que respira história, cultura e tradição; Enoturismo – ‘Taboadella’, uma quinta no Dão com adega, loja e espaço de receção de visitantes espetaculares, um marco no Enoturismo da região; Organização Vitivinícola– ‘PORVID’, a associação para a conservação e seleção de castas, prova que Portugal é líder destacado na preservação da diversidade da videira; Viticultura – ‘José Luís Marmelo, responsável por muitas das vinhas do Parque Natural da Serra de S. Mamede; Adega Cooperativa – ‘CARMIM’, uma das maiores cooperativas do país, que produz vinhos exclusivamente a partir das uvas dos seus associados, e com a qualidade que todos lhe reconhecem; Produtor Revelação – ‘ODE Winery’, em Vila Chã de Ourique, onde nascem vinhos de grande qualidade, produzidos numa unidade de vinificação de última geração, e que surpreenderam critica e consumidores; Produtor – ‘Herdade da Mingorra’, um negócio familiar que, ao celebrar 20 anos, surpreende com novos vinhos de perfil original e de grande caracter; Empresa Vinhos Generosos – ‘Justino’s Madeira Wines’, que para além da inovação constante, é um guardião da tradição, tendo apresentando recentemente um conjunto de Frasqueiras de excecional qualidade; Empresa – ‘Winestone’, um grupo de forte ambição que começou na Ravasqueira, cresceu exponencialmente, e que hoje se assume como um dos principais players do mercado. O Prémio Singularidade foi para a ‘Kompassus’ pela sua coerência e expressividade, mas também pelas práticas de viticultura ancestrais, e a vinificação minimalista assente no mais puro respeito por uma tradição familiar que faz questão de preservar.

Antes de terminar, os convidados presenciaram ainda a entrega de mais três Troféus Grandes Escolhas, sempre aguardados com grande expectativa: Enólogo Vinhos Generosos – ‘Carlos Agrellos’, que desenvolve um trabalho exemplar - reconhecido internacionalmente -, em duas propriedades do Douro com história secular no vinho do Porto, como são a Quinta do Noval e a Quinta da Romaneira.; Enólogo– ‘Jorge Sousa Pinto, para quem os Vinhos Verdes não têm segredos, e que conhece com ninguém castas, climas e terroirs.

A grande noite termina com a revelação do prémio Senhor/a do Vinho 2024, este ano entregue a Domingos Alves de Sousa, um grande Senhor do Douro, que ao longo de mais de 30 anos lançou vinhos extraordinários de diferentes conceitos e abordagens enológicas, mas sempre de grande personalidade.

“Foi com grande satisfação que reunimos, uma vez mais, algumas das figuras mais marcantes do mundo dos vinhos e da gastronomia, personalidades e entidades que refletem a qualidade e o talento presentes nestes setores em Portugal. Reconhecer e premiar os melhores de 2024, entre produtores, chefs, enólogos, viticultores, sommeliers, comerciais, proprietários de restaurantes e outros profissionais da área, manteve-se como o principal foco desta iniciativa. A escolha, como sempre, não foi fácil, dada a enorme qualidade que caracteriza o setor vitivinícola e gastronómico do nosso país”, afirma Luís Lopes, diretor da revista Grandes Escolhas.

Para além dos prémios referidos, foram ainda anunciados os Melhores Vinhos por região, num total de 310 vinhos, com base nos milhares de provas que os críticos da Grandes Escolhas realizaram durante o ano de 2024.

Os Prémios Grandes Escolhas, organizados pela revista Grandes Escolhas, que vão já na sua oitava edição com a atual equipa, podem ser vistos ou revistos online no site da Grandes Escolhas, uma vez que a cerimónia foi transmitida em streaming, ficando assim disponível a todos.

O evento que premeia os melhores vinhos, bem como empresas, profissionais e entidades na área de vinhos e gastronomia, em Portugal, contou com mais de 800 convidados, que se reuniram no Centro de Congressos do Estoril para uma noite dedicada aos Melhores do Ano.