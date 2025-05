De acordo com a informação recolhida pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) através dos Inquéritos Qualitativos de Conjuntura (IQC), , em abril de 2025, os indicadores de confiança na Indústria Transformadora, na Construção e Obras Públicas e nos Serviços aumentaram face ao mês anterior, enquanto no Comércio houve uma diminuição.

Segundo escreve a DREM, o indicador de confiança da Indústria Transformadora aumentou em abril, após ter diminuído em fevereiro e março. A evolução do indicador deveu-se ao contributo positivo das opiniões sobre a evolução da procura global, das apreciações relativas aos stocks de produtos acabados e das perspetivas de produção. O saldo das expectativas relativas aos preços de venda aumentou em abril, após ter diminuído no mês precedente.

Na Construção e Obras Públicas, o indicador aumentou em abril, após ter estabilizado em março e diminuído em fevereiro. A evolução no último mês refletiu o contributo positivo das perspetivas de emprego, pese embora o comportamento negativo da componente das apreciações sobre a carteira de encomendas. O saldo das perspetivas de preços praticados pela empresa nos próximos três meses aumentou em abril, após ter diminuído nos dois meses antecedentes.

No Comércio, o indicador de confiança diminuiu em abril, após ter aumentado nos três meses antecedentes. A evolução do indicador em abril resultou do contributo negativo de todas as componentes: das apreciações sobre as perspetivas de atividade da empresa, do volume de vendas e do volume de stocks. O saldo das perspetivas de evolução futura de preços aumentou em março e abril, após ter diminuído em fevereiro.

Nos Serviços, o indicador aumentou nos últimos 3 meses, contrariando o movimento descendente nos sete meses precedentes. A evolução do indicador resultou do contributo positivo das opiniões sobre a evolução passada da carteira de encomendas, das perspetivas relativas à evolução da procura e das apreciações sobre a atividade da empresa. O saldo relativo às expectativas de preços de prestação de serviços aumentou em abril, após ter diminuído em fevereiro e estabilizado em março.