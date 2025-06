O guia internacional La Liste distinguiu, na sua edição deste ano, cinco hotéis da Madeira, incluindo-os na lista dos melhores hotéis do mundo com base numa avaliação global de reputação e excelência.

O Reid’s Palace é, aliás, o melhor hotel para este guia, no que às unidades hoteleiras de Portugal diz respeito, já que obteve a pontuação de 98.5, seguindo-se a Quinta da Casa Branca, com 97 pontos e o The Cliff Bay, com a mesma pontuação

Dois hotéis do grupo Savoy Signature são reconhecidos também pela prestigiada publicação, nomeadamente o Savoy Palace e o Saccharum, com 92 e 91,5 pontos respetivamente.

Saliente-se que o La Liste distingue mil hotéis a nível internacional, sendo que, de Portugal, foram incluídos 26 estabelecimentos com o Reid’s Palace no topo da tabela.