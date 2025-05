A Associação de Promoção da Madeira (AP-M) recebeu, no passado dia 14 de maio, o Prémio de Excelência em Parceria de Longo Prazo atribuído pela companhia aérea britânica Jet2. O prémio foi entregue no âmbito da primeira edição do Jet2 Destination Partnerships Event que decorreu na sede da empresa, em Leeds, Inglaterra, segundo informou a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura em comunicado de imprensa.

Além do prémio atribuído à AP-M foram também entregues nesta cerimónia inaugural dos ‘Destination Tourism Awards’ distinções ao Visit Malta (Campanha de Co-Marketing Mais Impactante), a Agência de Promoção e Desenvolvimento da Turquia (Excelência no Crescimento do Destino), à entidade de Turismo da Costa Dourada (Inovação na Colaboração Turística), Entidade de Turismo da Costa Dourada e a Leslie Vella, vice-CEO da Autoridade de Turismo de Malta e Diretor de Desenvolvimento Estratégico (Prémio Carreira no Turismo). Os prémios distinguiram o trabalho contínuo das entidades em parceria com a Jet2.com e a Jet2holidays.

Refira-se que o Destination Partnerships Event, promovido pela Jet2.com e Jet2holidays, acolheu representantes de mais de 40 organismos de turismo para debater e reforçar parcerias. Da parte da Jet2, estiveram presentes o diretor executivo, Steve Heapy, o diretor de clientes, Gavin Forth, o diretor comercial, Adam Mulroy, o diretor de sustentabilidade e assuntos corporativos, David Neill e a responsável pelas organizações de aeroportos e turismo, Janice Mather.

Além da Madeira, estiveram presentes representantes de delegações de destinos e países como Croácia, Grécia, Hungria, Itália, Jersey, Malta, Montenegro, Marrocos, Portugal, Algarve, Fuerteventura, Gran Canária, Lanzarote, Benidorm, HOSBEC, Ilhas Baleares, Cádis, Andaluzia, Costa Brava, Costa Dourada, Espanha e Turquia.

Para além de ter como objetivo partilhar com os parceiros informação acerca da empresa - evolução, situação atual, planos para o futuro – além de dar a conhecer as diferentes áreas funcionais e respetivas equipas, o evento incluiu ainda vários painéis de conferências nos quais foram abordados temas como sustentabilidade, tendências do mercado do Reino Unido, alargamento das épocas turísticas e a melhor utilização dos orçamentos de marketing.

O Presidente da Associação de Promoção da Madeira e Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, salienta que a parceria firmada com a Jet2 tem permitido um crescimento sustentando das operações para a Região, reforçando as ligações com um dos mercados emissores mais importantes.

“Atualmente, esta companhia já oferece ligações de 13 diferentes cidades do Reino Unido: Stansted Londres, Luton Londres, Manchester, Birmingham, Bristol, Liverpool, Newcastle, East Midlands, Leeds Bradford, Bournemouth, Edimburgo e Glasgow (Escócia) e Belfast (Irlanda)”, recorda. O governante recorda que, em 2024, a Jet2 foi aquela que garantiu maior oferta daquele país (cerca de 149 mil lugares, ou seja 33,3% do total do Reino Unido), tendo sido a 5.ª companhia aérea na oferta total de lugares para a Madeira (5,5%), sendo suplantada, apenas, pelo Grupo easyJet, TAP, Ryanair e Wizzair.

Eduardo Jesus refere que a parceria com a Jet2 tem sido muito positiva e permitido este crescimento gradual das operações, beneficiando os residentes e os turistas.

“Receber este prémio que dignifica este trabalho de proximidade com a companhia é motivo de grande satisfação e revela a forma dignificante como a Associação de Promoção lida com os seus parceiros”, acrescenta o governante.