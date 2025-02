A 31 de dezembro de 2024, existiam 21.142 postos de trabalho na Administração Regional da Madeira. Em relação ao trimestre anterior, a variação foi de mais 84 (+0,4%) postos de trabalho, observando-se em termos homólogos uma diminuição de 334 postos (-1,6%). Comparativamente ao final de 2011, houve uma redução de 211 postos (-1,0%).

Os dados foram hoje veiculados pela Direção Regional de Estatística, com base na informação divulgada pela Direção Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) - entidade responsável pela compilação da informação relativa aos recursos humanos dos órgãos e serviços da administração do Estado a nível nacional - que publicou no passado dia 14 de fevereiro, a Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP).

Por sua vez, o Instituto de Segurança Social da Madeira, que segundo a classificação de unidades institucionais deve ser apresentado separadamente da ARM, contabilizou 1.279 postos de trabalho em 31/12/2024, diminuindo 16 postos (-1,2%) face ao trimestre anterior. Em termos homólogos verificou-se uma quebra de 83 postos (-6,1%). Em comparação com 31/12/2011 havia menos 132 postos (-9,4%).

A análise dos dados referentes ao emprego no sector institucional das administrações públicas a nível nacional, para o período compreendido entre dezembro de 2011 e dezembro de 2024, evidencia reduções apenas nos subsectores dos Fundos de Segurança Social (-17,7%) e da Administração Regional da Madeira (-1,0%). Os outros subsectores observaram aumentos, sendo o de maior dimensão relativa, o operado pela Administração Local (+12,1%). Na Administração Regional dos Açores (+11,8%) e na Administração Central (+2,1%) também se registou um incremento. A média do conjunto das Administrações Públicas foi de +3,6%, revela a DREM.