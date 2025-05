Empresários madeirenses impulsionam investimento histórico em Guernsey

O diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, iniciou esta segunda-feira, 5 de maio, uma nova etapa da sua visita oficial ao Reino Unido, com a chegada à ilha de Guernsey, onde residem cerca de 2.000 madeirenses.

No quarto dia da deslocação, o governante manteve encontros com diversos empresários da diáspora madeirense, destacando-se José Spínola e Dinarte Fernandes, responsáveis por aquele que será o maior projeto de construção civil alguma vez realizado por madeirenses nesta ilha do Canal.

“Esta empresa vai realizar a maior obra alguma vez feita por empresários madeirenses em Guernsey”, sublinhou Sancho Gomes, acrescentando: “Trata-se de um investimento ambicioso na área da habitação, que inclui a construção de um bloco de apartamentos, a edificação de várias moradias e a reabilitação de um edifício para fins residenciais.”

O diretor regional destacou ainda que estes mesmos empresários pretendem investir na Madeira: “José Spínola e Dinarte Fernandes vão avançar com um projeto de unidade hoteleira na Madeira, contribuindo não apenas com investimento, mas também com criação de postos de trabalho e novas infraestruturas turísticas.”