Três suspeitos do ataque a adeptos do FC Porto conduzidos à esquadra

Três suspeitos do ataque de hoje a uma viatura com adeptos do FC Porto, em Lisboa, foram intercetados pela PSP e conduzidos à esquadra de Benfica, adiantou à Lusa fonte da força de segurança.

A mesma fonte adiantou que os suspeitos foram intercetados esta noite junto ao Pavilhão João Rocha e “foram conduzidos à esquadra para diligências”, que estão a cargo da Polícia Judiciária.

Quatro adeptos do FC Porto ficaram hoje feridos, dois dos quais com maior gravidade, quando a viatura em que seguiam foi atacada em Lisboa com um engenho incendiário.

Segundo adiantou a PSP à Lusa, o incidente ocorreu após o jogo do campeonato nacional de hóquei em patins entre o Sporting e o FC Porto, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Na sequência do ataque por parte de um grupo de entre 10 a 20 pessoas, deflagrou um incêndio na viatura que provocou quatro feridos, dois com maior gravidades que, após terem sido assistidos no local, foram transportados para o Hospital de Santa Maria, referiu.

Os outros dois ocupantes sofreram ferimentos mais ligeiros, tendo também sido assistidos pelo INEM no próprio local e não necessitando de cuidados hospitalares.

O FC Porto, campeão nacional, qualificou-se hoje para a final do Nacional de hóquei em patins, na qual vai defrontar o Óquei de Barcelos, ao derrotar os ‘leões’, no quinto e último jogo das meias-finais, em Lisboa, por 2-1 no desempate nas grandes penalidades, após as igualdades 3-3 no tempo regulamentar e 4-4 no prolongamento.

Os dois clubes condenaram de imediato o incidente, com o FC Porto a exigir uma punição severa e exemplar para os responsáveis.