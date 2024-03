Susana Gomes do Clube Naval do Funchal garante título de vice-campeã do mundo em Doha

É no topo que Susana Sousa Gomes, atleta do Clube Naval do Funchal, volta a colocar a bandeira da Região, ao ter-se sagrado, por duas vezes, vice-campeã do mundo no World Aquatics Masters Championships, que decorreu entre os dias 23 de fevereiro e 3 de março, no Qatar, em Doha.

Segundo informa uma nota enviada à redação, a nadadora, no passado dia 27 de fevereiro, alcançou o 6.º lugar nos 100 metros livres, com a marca de 1’04”34, valendo-lhe o recorde nacional.

Já no dia 29, no estilo mariposa, a atleta conquistou o título de vice-campeã do mundo da sua categoria nos 100 metros.

Por seu turno, hoje, dia 3 de março, a atleta do C.N.F. nadou os 50 metros mariposa, onde tinha “a difícil tarefa de defender o seu título e de derrotar a atleta de Hong Kong, Krakalo, Shauna, uma vez que os tempos de entrada em prova eram idênticos 29,84 para Susana e 29,99 para Shauna”.

Contudo, após os 50 metros, Susana Gomes não conseguiu revalidar o seu título de Campeã do Mundo de Masters aos 50 metros mariposa, ficando a 1,28 da sua principal rival Krakalo, Shauna.