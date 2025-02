O Sporting procurava aproveitar o fator casa para ganhar vantagem diante dos alemães do Borussia Dortmund, adversário na ‘corrida’ aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, mas acabou por ‘hipotecar’, praticamente, a eliminatória ao perder hoje, por 0-3, no duelo da 1.ª mão do play-off, que foi disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa germânica adiantou-se no marcador por intermédio de Serhou Guirassy, aos 60 minutos, tendo Pascal Gross ampliado a conta germânica aos 68’. O resultado foi fixado aos 82’, com a assinatura de Karim Adeyemi.

A partida da 2.ª mão do play-off para os oitavos de final da ‘Champions’, a disputar na Alemanha, está agendada para o dia 19 de fevereiro, com início às 17h45.