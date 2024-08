O italiano Simone Campedelli (Škoda Fabia RS Rally2) venceu, esta quinta-feira, a super especial da Avenida do Mar, tornando-se assim no primeiro líder do Rali Vinho Madeira.

Campedelli foi o mais rápido com um tempo de 1:36.8, seguindo-se Armindo Araújo, com um registo de 1:37.4, e Diego Ruiloba na terceira posição, com 1:38.0.

Miguel Nunes, quarto classificado com 1:38.4, foi o melhor madeirense.