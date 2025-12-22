Madalena Costa e NAPA entre os nomeados para Figuras do Ano de 2025 da SIC Notícias

Os madeirenses Madalena Costa e NAPA são os nomeados, nas respetivas categorias, para Figuras do ANo 2025, numa votação levada a cabo pela SIC Notícias.

Ainda pertencente ao escalão de juniores, Madalena Costa, do Santacruzense, voltou a ter mais uma temporada de alto nível, tendo vencido o Europeu, Taça do Mundo e Mundial no escalão de seniores de patinagem artística livre.

Está nomeada para a categoria de Desporto Nacional, a par de Vitinha (futebolista do PSG), Isaac Nader (meio-fundista), Bino Maçães (selecionador de Portugal Sub-17) e Margarida Silva (atleta surdolímpica)

Já na categoria de Cultura Nacional, os NAPA estão entre os nomeados, juntamente com os músicos Calema, Plutónio e Maria Joao Pires e a escritora Lídia Jorge.

Os NAPA, recorde-se, venceram o Festival da Canção com o tema ‘Deslocado’ e terminaram no 21.º do Festival Eurovisão, superando as previsões das casas de apostas.

