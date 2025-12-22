Peça de teatro e chegada do Pai Natal animam início da noite de consoada em Santa Cruz

A Casa do Povo de Santa Cruz e o Grupo Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz estão a organizar a Chegada do Pai Natal, que vai decorrer na próxima quarta-feira, véspera de Natal, na Praça Dr. João Abel de Freitas, em Santa Cruz.

O evento terá início às 19h45 com o espetáculo ‘Duendes Inconstantes e as Broas Mágicas’, levado a cabo pelo Teatro Bolo do Caco.