Colisão no túnel da Pinheira faz dois feridos e provoca forte congestionamento

Duas equipas pré-hospitalares, apoiadas por ambulâncias da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), prestaram esta manhã assistência a um homem e uma mulher, vítimas de um acidente de viação ocorrido na Via Rápida, no túnel da Pinheira, entre o Caniço e o Funchal.
As duas vítimas seguiam nas viaturas que colidiram durante a manhã no interior do túnel, situação que originou um forte congestionamento do trânsito, fenómeno frequente naquele troço rodoviário.
A mulher foi socorrida e transportada para o hospital numa ambulância dos bombeiros, enquanto o homem foi assistido e encaminhado numa viatura da Cruz Vermelha. Ambos deram entrada no serviço de urgência hospitalar, onde ficaram internados para observação e tratamento, não sendo, para já, conhecidas informações sobre a gravidade dos ferimentos.
As autoridades estiveram no local a ordenar a circulação e a apurar as circunstâncias em que ocorreu a colisão.
