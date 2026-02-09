MADEIRA Meteorologia
    Colisão no túnel da Pinheira faz dois feridos e provoca forte congestionamento
    Acidente na Via Rápida fez dois feridos. Joana Sousa
Paulo Graça

Jornalista

Data de publicação
09 Fevereiro 2026
12:43

Duas equipas pré-hospitalares, apoiadas por ambulâncias da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), prestaram esta manhã assistência a um homem e uma mulher, vítimas de um acidente de viação ocorrido na Via Rápida, no túnel da Pinheira, entre o Caniço e o Funchal.

As duas vítimas seguiam nas viaturas que colidiram durante a manhã no interior do túnel, situação que originou um forte congestionamento do trânsito, fenómeno frequente naquele troço rodoviário.

A mulher foi socorrida e transportada para o hospital numa ambulância dos bombeiros, enquanto o homem foi assistido e encaminhado numa viatura da Cruz Vermelha. Ambos deram entrada no serviço de urgência hospitalar, onde ficaram internados para observação e tratamento, não sendo, para já, conhecidas informações sobre a gravidade dos ferimentos.

As autoridades estiveram no local a ordenar a circulação e a apurar as circunstâncias em que ocorreu a colisão.

