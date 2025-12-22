I Liga: Golo de Pavlidis garante triunfo do Benfica sobre o Famalicão

Um golo de Pavlidis, na conversão de uma grande penalidade, foi o suficiente para o Benfica vencer hoje na receção ao Famalicão por 1-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol.
O único tento da partida surgiu aos 34 minutos, tendo o avançado grego chegado aos 14 golos na Liga, liderando isolado a lista de melhores marcadores, e garantido ao Benfica o segundo triunfo consecutivo, frente a um Famalicão que voltou às derrotas após o triunfo na última ronda na receção ao Estoril Praia (4-0).
Com esta vitória, o Benfica mantém o terceiro lugar na prova, agora com 35 pontos, os mesmos que o Sporting, segundo e que fecha na terça-feira a jornada em casa do Vitória de Guimarães, enquanto os famalicenses são sextos, com 23.
DE LETRA E CAL
A minha mãe não é apenas a minha mãe, nem é apenas esta mulher que agora envelhece na sua idade. A minha mãe continua a ser maior do que ela, continua...
Analisado o enquadramento e o conteúdo essencial do Anteprojeto de Reforma Laboral 2025, importa agora confrontar as críticas dominantes com o texto efetivo...
Escrever sobre o Natal é tentar colocar em palavras a intensidade de sentimentos e vivências desta época, que tem sofrido alterações ao longo do tempo,...
Todos os anos, quando pretendo começar um texto sobre o Natal, pareço-me tomado por uma impotência mental.
Medo, até.
Algo me sussurra: “Alberto João,...
Ouço muitos dizerem “confia no processo”. Mas que raio de processo é esse? E será que ele sabe que toda a gente está a confiar nele? É que eu começo a...
Trabalhar na Nigéria é entrar num universo paralelo onde as leis da física e da lógica foram renegociadas por razões que ninguém conhece e que, provavelmente,...
Festas são festas. Alturas em que a maioria revela maior tolerância sobre isto ou aquilo. Não é só no Carnaval – o Natal também rima – que quase ninguém...
Na Madeira, o Natal não é apenas uma data, é um estado de espírito. Há a mesa farta, o cheiro a carne de vinha-d’alhos, as luzes acesas, a poncha a circular,...
Silenciosas e quase ignoradas as Prisões Portuguesas merecem uma profunda reflexão de todos nós.
As 49 Prisões Portuguesas existentes no território português,...
Nesta quadra, deixo-vos com as prendas ao Menino:
Ouro: Acolher sem nos perdermos
Por estes dias tive oportunidade de estar numa receção de embaixadores...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, alertou hoje os países da América Latina e do Caribe sobre o impacto na “economia mundial” do bloqueio ordenado...
O FC Porto, com dois golos de Borja Sainz, venceu hoje folgadamente em Alverca 3-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, prova que lidera provisoriamente,...
São várias as questões colocadas pela Iniciativa Liberal relacionadas com o subsídio de mobilidade.
Numa nota enviada à redação, a IL relembra que a Assembleia...
Os madeirenses Madalena Costa e NAPA são os nomeados, nas respetivas categorias, para Figuras do ANo 2025, numa votação levada a cabo pela SIC Notícias....
A Casa do Povo de Santa Cruz e o Grupo Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz estão a organizar a Chegada do Pai Natal, que vai decorrer na próxima quarta-feira,...
Faleceu Francisco Tavares, figura de relevo do automobilismo madeirense.
Para além de piloto, o madeirense foi também dirigente da modalidade, tendo sido...
O músico britânico Chris Rea, autor das músicas “On The Beach” ou “Driving Home for Christmas”, morreu hoje, aos 74 anos, revelou a família, citada pelos...
O Pavilhão da Escola Básica de Machico foi palco, no passado dia 21 de dezembro, de um espetáculo de patinagem artística que aliou talento, emoção e muita...
O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que, durante a madrugada do dia 15 de dezembro de 2025, procedeu à detenção...