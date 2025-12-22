I Liga: Golo de Pavlidis garante triunfo do Benfica sobre o Famalicão

Um golo de Pavlidis, na conversão de uma grande penalidade, foi o suficiente para o Benfica vencer hoje na receção ao Famalicão por 1-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol.

O único tento da partida surgiu aos 34 minutos, tendo o avançado grego chegado aos 14 golos na Liga, liderando isolado a lista de melhores marcadores, e garantido ao Benfica o segundo triunfo consecutivo, frente a um Famalicão que voltou às derrotas após o triunfo na última ronda na receção ao Estoril Praia (4-0).

Com esta vitória, o Benfica mantém o terceiro lugar na prova, agora com 35 pontos, os mesmos que o Sporting, segundo e que fecha na terça-feira a jornada em casa do Vitória de Guimarães, enquanto os famalicenses são sextos, com 23.