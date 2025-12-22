Homem detido por violência doméstica no Porto Santo

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que, durante a madrugada do dia 15 de dezembro de 2025, procedeu à detenção de um homem de 51 de anos, português, natural e residente no arquipélago pelo crime de violência doméstica.

Após a PSP ter sido chamada ao local, presenciou o suspeito bastante agressivo no exterior da residência a arremessar pedras em direção à companheira e ao filho que se encontravam no quintal, tendo em seguida se dirigido na direção de ambos e descarregado um spray inseticida, tendo arremessado também o frasco contra as vítimas. O mesmo foi intercetado e conduzido à Esquadra do Porto Santo, acabando por ser detido, após esgotadas as diligências de inquérito.

No local era visível um cenário de destruição com várias pedras espalhadas no quintal, e vidros de uma das portas partidas.

O mais recente inquérito iniciou-se no mês de agosto de 2025, sendo que já há vários anos existiram outros processos de violência doméstica entre o casal, no entanto, devido à ausência de testemunhos, nunca foi possível avançar na investigação.

O arguido permaneceu detido até ser presente a 1.º Interrogatório de Arguido detido, tendo-lhe sido aplicada a proibição de contactos com as vítimas e o afastamento da residência controlado por vigilância eletrónica.

A Polícia de Segurança Pública alerta que é crucial, ainda para mais nestes processos, a colaboração das testemunhas que, não raras vezes, conseguem substituir a voz da vítima que, por medo, ou por vergonha, ou por desvalorizar a violência, se remete ao silêncio.