Santuário de Fátima recebeu cerca de 6,5 milhões de peregrinos em 2025

Cerca de 6,5 milhões de peregrinos estiveram em 2025 no Santuário de Fátima, um aumento face a 2024, com a instituição a destacar o aumento do número de grupos de fiéis registados, particularmente oriundos da Indonésia.
“O número de peregrinos que visitou o Santuário de Fátima, em 2025, e participou em pelo menos uma celebração, foi de 6.478.323, o que traduz um aumento de 241.913 fiéis face ao ano anterior”, segundo uma nota enviada à agência Lusa.
Os números foram divulgados no 47.º Encontro de Hoteleiros de Fátima que decorreu hoje à tarde.
O Santuário assinala que, desde 2023, ano da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa e que contou com a deslocação do Papa Francisco (1936-2025) a Fátima, que “a afluência anual de peregrinos ultrapassa os seis milhões”.
“Os dados referentes a 2025 indicam que não só a procura pelo Santuário de Fátima se manteve acima dessa linha como se situou acima dos 6,3 milhões registados em 2019, ano considerado de referência por ser anterior à pandemia de covid-19 e por já ver esbatido o efeito do Centenário das Aparições, celebrado em 2017”.
O Santuário esclareceu que “o número global de fiéis é contabilizado a partir da participação em pelo menos uma celebração”, salientando, contudo, que muitos são os que se deslocam à Cova da Iria e “não integram a dinâmica celebrativa” do maior templo mariano do país.
“Ao nível dos grupos de peregrinos inscritos nos serviços do Santuário registou-se igualmente um aumento, potenciado pelo facto de em 2025 se ter vivido o Ano Santo”.
No ano passado, inscreveram-se 5.608 grupos de peregrinos, “um número que supera em 7,2% o de 2024”.
Desse total, 1.276 foram grupos portugueses (mais 5,2% do que no ano anterior) e 4.332 grupos estrangeiros (mais 7,8%), provenientes de 84 países.
“Neste conjunto, os continentes mais representados são, novamente, a Europa, a Ásia e a América. A novidade reside no peso destes dois últimos continentes no cômputo geral. Se, em anos anteriores, a América era o segundo continente de onde provinham mais peregrinos, em 2025 esse lugar foi tomado pela Ásia”.
Ainda de acordo com dados do Santuário de Fátima, “no ano passado, a Indonésia e o Vietname entraram no ‘top’ 10 dos países com mais peregrinos, superando outras nações asiáticas assíduas nessa lista”, como as Filipinas.
“Em 2025, 409 grupos provenientes da Indonésia trouxeram a Fátima 13.980 peregrinos contra os 49 grupos e os 1.426 peregrinos indonésios inscritos em 2024”, assinala a instituição.
Já em termos nacionais, os grupos de peregrinos mais numerosos, inscritos nos serviços do Santuário, foram oriundos das dioceses do Porto, Braga e Lisboa.
