MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Vento forte e chuva nas serras marcam esta quinta-feira

    Vento forte e chuva nas serras marcam esta quinta-feira
    Chuva quase não se fez sentir no Funchal nesta quinta-feira. Diogo Monteiro
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
05 Fevereiro 2026
18:09
Até às 17h, as estações meteorológicas da Madeira registaram vento muito forte nas zonas altas, com rajadas até 116 km/h, e precipitação relevante no Monte e no Chão do Areeiro.

O vento e alguma chuva marcaram alguns pontos mais altos da Madeira, esta quinta-feira. Os dados das estações meteorológicas da RAM revelam uma tarde marcada por vento intenso nas zonas montanhosas e alguma precipitação concentrada sobretudo nos pontos mais elevados.

No Funchal, por exemplo, as temperaturas oscilaram entre 18,5 ºC no Lido e 19,8 ºC no Observatório, enquanto no Aeroporto (Estação de Santa Catarina) se registaram 21,0 ºC, com máxima diária de 22,6 ºC.

Nas áreas de altitude, como o Pico e Chão do Areeiro, o cenário foi bem diferente. No Chão do Areeiro, o termómetro marcava 5,6 ºC e no Pico do Areeiro 3,6 ºC às 17 horas, valores acompanhados por vento muito forte.

As rajadas máximas atingiram 116 km/h no Chão do Areeiro e 95 km/h no Pico Alto, com vários pontos da costa norte e oeste a ultrapassarem os 70 km/h, como Lugar de Baixo, Ponta do Pargo e Ponta de São Jorge.

A precipitação acumulada desde as 00h foi mais expressiva no Monte, com 25,5 mm, seguindo-se o Chão do Areeiro, com 17,8 mm, e o Pico do Areeiro, com 9,2 mm.

No Funchal/Observatório contabilizaram-se 6,6 mm e em São Vicente 6,0 mm. Já em grande parte das zonas costeiras, como Porto Santo, Porto Moniz ou Caniçal, não houve registo de chuva significativa até ao final da tarde desta quinta-feira.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Finitude
4/02/2026 08:00

Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.

As notícias são profícuas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos
Eduardo Alves
Investigador na área da Educação

Europa
2/02/2026 07:40

A adesão de Portugal à então CEE em 1.1.1986 é considerada um marco histórico, que transformou o país nos últimos 40 anos celebrados em 2026.

A importância...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas