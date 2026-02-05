Vento forte e chuva nas serras marcam esta quinta-feira

Até às 17h, as estações meteorológicas da Madeira registaram vento muito forte nas zonas altas, com rajadas até 116 km/h, e precipitação relevante no Monte e no Chão do Areeiro.

O vento e alguma chuva marcaram alguns pontos mais altos da Madeira, esta quinta-feira. Os dados das estações meteorológicas da RAM revelam uma tarde marcada por vento intenso nas zonas montanhosas e alguma precipitação concentrada sobretudo nos pontos mais elevados.

No Funchal, por exemplo, as temperaturas oscilaram entre 18,5 ºC no Lido e 19,8 ºC no Observatório, enquanto no Aeroporto (Estação de Santa Catarina) se registaram 21,0 ºC, com máxima diária de 22,6 ºC.

Nas áreas de altitude, como o Pico e Chão do Areeiro, o cenário foi bem diferente. No Chão do Areeiro, o termómetro marcava 5,6 ºC e no Pico do Areeiro 3,6 ºC às 17 horas, valores acompanhados por vento muito forte.

As rajadas máximas atingiram 116 km/h no Chão do Areeiro e 95 km/h no Pico Alto, com vários pontos da costa norte e oeste a ultrapassarem os 70 km/h, como Lugar de Baixo, Ponta do Pargo e Ponta de São Jorge.

A precipitação acumulada desde as 00h foi mais expressiva no Monte, com 25,5 mm, seguindo-se o Chão do Areeiro, com 17,8 mm, e o Pico do Areeiro, com 9,2 mm.

No Funchal/Observatório contabilizaram-se 6,6 mm e em São Vicente 6,0 mm. Já em grande parte das zonas costeiras, como Porto Santo, Porto Moniz ou Caniçal, não houve registo de chuva significativa até ao final da tarde desta quinta-feira.