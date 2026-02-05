Lobo Marinho ‘em terra’ na sexta-feira à noite e sábado

A Porto Santo Line informa que as viagens do navio Lobo Marinho de amanhã à noite e sábado foram canceladas, em virtude da previsão de condições climatéricas adversas.

Assim sendo, as viagens das 19h00 (Funchal-Porto Santo) e das 22h30 (Porto Santo-Funchal) de sexta-feira não vão acontecer, tal como a das 8h00 (Funchal-Porto Santo) e das 18h00 (Porto Santo-Funchal) de sábado.

Para alteração das passagens para outras datas, os interessados podem contactar a Porto Santo Line via telefone, email ou presencialmente.