Lobo Marinho ‘em terra’ na sexta-feira à noite e sábado

    Cancelamento acontece devido à passagem da depressão ‘Leonardo’. Luís Fernandes
Redação

Região
Data de publicação
05 Fevereiro 2026
17:42

A Porto Santo Line informa que as viagens do navio Lobo Marinho de amanhã à noite e sábado foram canceladas, em virtude da previsão de condições climatéricas adversas.

Assim sendo, as viagens das 19h00 (Funchal-Porto Santo) e das 22h30 (Porto Santo-Funchal) de sexta-feira não vão acontecer, tal como a das 8h00 (Funchal-Porto Santo) e das 18h00 (Porto Santo-Funchal) de sábado.

Para alteração das passagens para outras datas, os interessados podem contactar a Porto Santo Line via telefone, email ou presencialmente.

Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Finitude
4/02/2026 08:00

Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.

As notícias são profícuas...

Continuar a ler
Eduardo Alves
Investigador na área da Educação

Europa
2/02/2026 07:40

A adesão de Portugal à então CEE em 1.1.1986 é considerada um marco histórico, que transformou o país nos últimos 40 anos celebrados em 2026.

A importância...

Continuar a ler
