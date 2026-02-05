Biblioteca Municipal do Funchal celebra 200ª edição de ‘Bem, a poesia...’

A Biblioteca Municipal do Funchal celebra, no dia 7 de fevereiro, das 18h às 20h, a 200ª edição do evento cultural “Bem, a poesia...”, iniciativa nascida em 2013 que visa a declamação de textos poéticos e que, segundo a Câmara Municipal do Funchal já se tornou um marco na vida cultural da Madeira.
“Após uma longa e inspiradora trajetória, marcada pela dedicação à palavra, este evento chega a um momento histórico, celebrando o encontro entre a poesia, a música e o teatro. Jorge Ribeiro de Castro destaca a alegria que cada edição proporcionou, libertando a expressão artística e promovendo a poesia como uma arte que pode ser declamada, musicada e vivida por todos”, dá conta a autarquia.
Esta edição especial contará com a presença do escritor Jorge Ribeiro de Castro, da compositora Susana Freitas e do ator e encenador Xavier Miguel, da Associação Teatro Bolo do Caco, oferecendo ao público “momentos de criação artística únicos e inspiradores”.
“A organização convida os participantes a trazer uma flor da sua preferência, como símbolo de partilha e beleza, contribuindo para a atmosfera poética do evento. No final, uma surpresa deliciosa espera todos os presentes, tornando esta celebração ainda mais memorável.
Com a presença do público, a 200ª edição de “Bem, a poesia...” promete ser um encontro mágico, reforçando o papel da Biblioteca Municipal do Funchal como espaço de promoção da cultura e da arte na Madeira”, pode ler-se ainda em nota de imprensa.
