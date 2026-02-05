MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Home

Presidenciais: Governo considera que “na esmagadora maioria” do país há condições para eleições

    Presidenciais: Governo considera que “na esmagadora maioria” do país há condições para eleições
Lusa

Home
Data de publicação
05 Fevereiro 2026
20:48

O primeiro-ministro afirmou hoje que o Governo considera que “na esmagadora maioria do país” há condições para se realizar a segunda volta das eleições presidenciais no domingo e fez “um apelo veemente” à participação.

“Apesar do tempo que possa vir a estar no domingo, escolher o mais alto magistrado da nação e decidir o futuro de Portugal é uma tarefa, é uma honra, um dever e um direito”, afirmou Luís Montenegro, apelando a algum “espírito de disponibilidade e sacrifício” dos portugueses para que não deleguem em outros a escolha que depende de cada um.

Luís Montenegro falava na residência oficial, após a reunião semanal do Conselho de Ministros, que se iniciou às 09:30 e foi a segunda desta semana concentrada na resposta às consequências do mau tempo em Portugal.

Questionado sobre a hipótese, hoje defendida pelo candidato presidencial André Ventura de adiamento das eleições, o primeiro-ministro invocou a lei para casos pontuais de “freguesias ou municípios” em que tal possa acontecer,

“Parece-me que, na grande maioria do país, na esmagadora maioria haverá condições” para se realizar a segunda volta das presidenciais, defendeu.

Montenegro admitiu que existem, em muitos municípios, constrangimentos em relação ao ato eleitoral, mas que considerou serem, “na grande maioria dos casos, superáveis”.

“Temos de garantir, em primeiro lugar, que todas as secções de voto podem abrir em condições de segurança e em condições de acessibilidade (...) para que todos os cidadãos inscritos nas respetivas assembleias de voto possam participar”, afirmou.

O primeiro-ministro salientou que a lei prevê que sejam “os presidentes das câmaras municipais, localmente, da forma mais objetiva possível” a decidir se “há ou não condições para a realização em determinadas secções de voto, em determinadas freguesias”.

“Aquilo que nós estamos a fazer, da parte do Governo, é criar todo o apoio logístico-administrativo para que todos os municípios possam desempenhar cabalmente essa tarefa”, afirmou.

Montenegro adiantou que foi feita, de forma preventiva, uma auscultação junto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, da Agência Portuguesa do Ambiente e do IPMA para se poder “antecipar os locais que pudessem estar sob maior pressão”.

“Para poder dizer aos municípios para também contarem com essa situação e poderem tomar as medidas necessárias a garantir segurança na abertura dos espaços onde as secções de voto vão realizar o sufrágio e a acessibilidade dos cidadãos”, explicou.

O candidato André Ventura, apoiado pelo Chega, defendeu hoje o adiamento por uma semana da segunda volta das eleições presidenciais, considerando não haver condições para o ato eleitoral devido aos efeitos do mau tempo.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) indicou que a lei “não permite” o adiamento geral das eleições a nível nacional, mas apenas nos municípios que o solicitem.

“A lei não obriga ao adiamento em todas as assembleias de voto do município, nem permite o adiamento geral das eleições a nível nacional”, referiu a CNE num comunicado intitulado “No próximo domingo há eleições”.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Finitude
4/02/2026 08:00

Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.

As notícias são profícuas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos
Eduardo Alves
Investigador na área da Educação

Europa
2/02/2026 07:40

A adesão de Portugal à então CEE em 1.1.1986 é considerada um marco histórico, que transformou o país nos últimos 40 anos celebrados em 2026.

A importância...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas