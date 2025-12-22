MADEIRA Meteorologia
Automobilismo: Morreu Francisco Tavares

    “Uma das pessoas mais importantes no desenvolvimento do desporto motorizado na Madeira”, refere a AMAK AMAK
22 Dezembro 2025
Faleceu Francisco Tavares, figura de relevo do automobilismo madeirense.

Para além de piloto, o madeirense foi também dirigente da modalidade, tendo sido diretor da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

Leia a nota de condolências da Associação Madeirense de Automobilismo e Karting:<br />
“Foi com enorme pesar que a Associação Madeirense de Automobilismo e Karting recebeu a notícia do falecimento do antigo piloto e empresário Madeirense Francisco Tavares.

O Francisco Tavares foi uma figura marcante no desenvolvimento económico da região, apoiou as organizações das provas de desporto motorizado, ajudou e lançou jovens pilotos na competição, organizou o Troféu Yaris e foi, com o seu incansável apoio, uma das pessoas mais importantes no desenvolvimento do desporto motorizado na Madeira.

Iniciou-se nos anos 2000 na competição como piloto quase sempre ao volante de um Toyota, em 2011 foi campeão de ralis open da Madeira ao volante do Toyota Corolla GT.

A Direção da AMAK endereça família e amigos as mais sinceras condolências.

Até um dia amigo Xico!”

