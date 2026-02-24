Turismo de cruzeiros em Portugal gerou 940 ME em 2024

O turismo de cruzeiros gerou um impacto económico de 940 milhões de euros em Portugal em 2024, contribuindo com 410 milhões para o Produto Interno Bruto (PIB), indicou hoje a Cruise Lines International Association (CLIA).
Os dados foram divulgados em conferência de imprensa, no âmbito da cimeira europeia desta organização, considerada a maior da indústria de cruzeiros a nível global, que decorre no Funchal, Madeira, até quinta-feira.
“Não tenho dúvidas que este evento nos vai trazer retorno”, afirmou a presidente da empresa pública APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, Paula Cabaço, uma das entidades responsáveis pela organização da cimeira, em parceria com o Governo Regional (PSD/CDS-PP).
“Temos cerca de 400 personalidades ligadas ao setor da indústria de cruzeiros, companhias de cruzeiros, parceiros ligados ao turismo, às agências de viagens. São dezenas de painéis [em debate] e é uma oportunidade de percebermos o que se está a passar na indústria, os novos desafios da indústria, mas também de estarmos perto das companhias”, explicou.
A cimeira – CLIA European Summit – é considerada o principal fórum de políticas de cruzeiros na Europa, reunindo a liderança das companhias de cruzeiros, instituições europeias, governos nacionais e regionais, portos e destinos, estaleiros e líderes marítimos.
Paula Cabaço sublinhou que o evento contribui também para o esforço da região para quebrar a sazonalidade no setor dos cruzeiros, cuja época alta é o período de inverno, sendo que no verão são raras as escalas no porto do Funchal.
Ainda assim, em 2025, o porto da capital madeirense registou o maior número de sempre de escalas de navios de cruzeiro – 331 –, movimentando cerca de um milhão de pessoas e gerando 62,9 milhões de euros de receita para a economia regional.
A APRAM indicou que só em janeiro deste ano foram sinalizadas 41 escalas (+13,89% face ao período homólogo de 2025), com um movimento de 113.210 passageiros (+26,27%) e 39.143 tripulantes.
Já os dados da CLIA referem que o turismo de cruzeiros teve um impacto económico ao nível europeu de 64,1 mil milhões de euros em 2024 e está associado a 445 mil empregos, sendo que em Portugal os valores foram de 940 milhões de euros e 9.800 postos de trabalho.
Lisboa manteve a posição de principal porto de cruzeiros do país naquele ano, enquanto a Madeira consolidou a posição de maior porto de escala de Portugal.
Na conferência de imprensa, o presidente de CLIA, Bud Darr, considerou que estes números demonstram que o turismo de cruzeiros é uma parte fundamental da economia marítima europeia, vincando que os benefícios vão além dos portos, envolvendo as economias locais em todas as regiões.
Os dados da organização indicam que, em 2024, os gastos diretos relacionados com cruzeiros atingiram 31 mil milhões de euros, incluindo 14 mil milhões em bens e serviços adquiridos a fornecedores europeus e 10 mil milhões em construção naval.
