Núcleo Regional da Liga Contra o Cancro com resultado líquido positivo de 106 mil euros

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro fechou a atividade de 2025 com um resultado líquido positivo de 106 mil euros.

O Relatório e Contas, apresentado pelo presidente da direção, Ricardo Sousa, mereceu a aprovação da Assembleia Geral Ordinária, reunida esta tarde na sede da Liga, situada na Rua Elias Garcia, no Funchal.

Foi também aprovado o programa comemorativo dos 40 anos do Núcleo Regional, que começa esta quarta-feira com a apresentação, às 12h00, do teatro musical ‘História Alegre de Portugal’ e o Concerto de Primavera.

No dia 4 de abril será inaugurado um mural de homenagem ao doente oncológico, no Hospital Nélio Mendonça; no dia 19 de dezembro haverá um jantar comemorativo e no dia 29 de dezembro será lançado um livro alusivo aos 40 anos da atividade da Liga na Região.