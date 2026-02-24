Núcleo Regional da Liga Contra o Cancro com resultado líquido positivo de 106 mil euros

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro fechou a atividade de 2025 com um resultado líquido positivo de 106 mil euros.
O Relatório e Contas, apresentado pelo presidente da direção, Ricardo Sousa, mereceu a aprovação da Assembleia Geral Ordinária, reunida esta tarde na sede da Liga, situada na Rua Elias Garcia, no Funchal.
Foi também aprovado o programa comemorativo dos 40 anos do Núcleo Regional, que começa esta quarta-feira com a apresentação, às 12h00, do teatro musical ‘História Alegre de Portugal’ e o Concerto de Primavera.
No dia 4 de abril será inaugurado um mural de homenagem ao doente oncológico, no Hospital Nélio Mendonça; no dia 19 de dezembro haverá um jantar comemorativo e no dia 29 de dezembro será lançado um livro alusivo aos 40 anos da atividade da Liga na Região.
O interesse pelo Wegovy tem crescido de forma consistente em Portugal, sobretudo entre pessoas que procuram soluções médicas eficazes para a perda de peso. Como consequência, uma das...
O JM Desporto destaca hoje na sua página a prestação do treinador do Marítimo, Miguel Moita. O técnico apresenta a melhor série de resultados em onze jogos,...
O ISAL garante que “todos os estudantes atualmente matriculados concluam os seus cursos, sem prejuízo académico, sem interrupções no seu percurso e sem...
Uma iniciativa da Associação ‘Ucrânia com Amor’ juntou, esta terça-feira, o Governo Regional da Madeira, a Câmara Municipal do Funchal, a Igreja Diocesana...
Uma viatura, que estava estacionada no parque das antigas instalações da ILMA, deslizou pela encosta abaixo e ficou imobilizado na Estrada Monumental.
A Capitania do Funchal emitiu esta manhã um aviso de forte agitação marítima, que durará até às 18h00 de amanhã, com base em informações do Instituto Português...
A partir do fim da tarde de hoje, o arquipélago da Madeira irá contar com precipitação, que poderá ter alguma intensidade em alguns momentos até às 21h,...
A presidente da Comissão Europeia garantiu hoje, em Kiev, que a União Europeia (UE) irá conceder, “de uma forma ou de outra”, o empréstimo de 90 mil milhões...
O presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) apelou hoje a que se reflita se é necessário alterar a lei para responder a renúncias...
O presidente da Assembleia da República recusou hoje admitir um projeto de voto de protesto do JPP contra declarações proferidas pelo líder parlamentar...