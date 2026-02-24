Madeira acolheu cerca de 1.250 cidadãos ucranianos desde 2022

Uma iniciativa da Associação ‘Ucrânia com Amor’ juntou, esta terça-feira, o Governo Regional da Madeira, a Câmara Municipal do Funchal, a Igreja Diocesana do Funchal e a comunidade ucraniana, no Largo do Município, num tributo à resiliência do povo ucraniano, quatro anos após o início da guerra na Ucrânia.

Promovida pela associação liderada por Katerina Leacock, a cerimónia assinalou o quarto aniversário da invasão, homenageando a força, a coragem e a capacidade de resistência do povo ucraniano ao longo destes anos marcados pela guerra.

“O que hoje aqui afirmamos é simples e firme: a solidariedade da Madeira mantém-se. Mantém-se com o povo ucraniano. Mantém-se com o direito de as nações livres escolherem o seu destino. Mantém-se com os valores da democracia, da liberdade e da paz”, afirmou a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, em representação do Governo Regional.

Paula Margarido, citada num comunicado, destacou ainda “a capacidade de integração e superação da comunidade ucraniana na Região, sublinhando a resiliência demonstrada na reconstrução da vida pessoal e familiar, no trabalho, no estudo e na preservação da identidade cultural, em simultâneo com uma integração plena na sociedade madeirense”.

De acordo com a referida fonte, “desde fevereiro de 2022, a Madeira acolheu cerca de 1.250 cidadãos ucranianos, tendo sido implementados diversos mecanismos de apoio à integração, como aulas de língua portuguesa e balcões de informação nas áreas da Saúde, Emprego e Segurança Social”.

Na cerimónia marcaram igualmente presença Sancho Gomes, diretor Regional das Comunidades e Cooperação Externa, o padre Carlos Almada, reitor da Igreja de São João Evangelista (Colégio), e, em representação da Câmara Municipal do Funchal, Paula Cristina Ornelas, chefe de Unidade da Diáspora e Migrações.