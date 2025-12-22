MADEIRA Meteorologia
Patinagem artística recordou anos 80 e 90 em Machico (com fotos)

    Espectáculo foi promovido pelo Clube Karaté Caniço e Associação Desportiva de Machico. DR
22 Dezembro 2025
17:08

O Pavilhão da Escola Básica de Machico foi palco, no passado dia 21 de dezembro, de um espetáculo de patinagem artística que aliou talento, emoção e muita nostalgia. A iniciativa, promovida pelo Clube Karaté Caniço e Desportivo de Machico, levou ao público o espetáculo temático ‘Anos 80/90 sobre rodas’, celebrando duas décadas marcantes da música e da cultura popular.

O evento contou com a participação de oito grupos, para além de vários números individuais, destacando-se ainda a estreia de um grupo muito especial de pais corajosos, que arrancou fortes aplausos da plateia e deu um toque de humor e proximidade à noite.

No total, 68 atletas passaram pela pista, entre os quais 51 jovens patinadores e 17 adultos (pais e irmãos), que patinaram ao som de músicas memoráveis dos anos 80 e 90, transportando o público numa verdadeira viagem no tempo. As coreografias, cuidadosamente preparadas, refletiram trabalho, dedicação e paixão pela patinagem artística.

Para além do espetáculo em pista, o evento contou ainda com uma barraquinha de comida, que contribuiu para o ambiente festivo e familiar vivido ao longo da tarde e da noite. O pavilhão esteve bem composto, com um público entusiasta e inesquecível, que apoiou cada atuação com aplausos calorosos.

Todo este trabalho esteve sob a orientação da treinadora Leandra Teixeira, cuja liderança e empenho foram fundamentais para o sucesso do espetáculo, reforçando o papel da patinagem artística como uma modalidade que promove o convívio, a inclusão e o espírito de comunidade.

Uma noite que ficará certamente na memória de atletas, famílias e espectadores, e que demonstrou, uma vez mais, a vitalidade do desporto e da cultura no concelho de Machico.

