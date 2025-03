A Ribeira Brava será o palco do II Torneio Internacional de Walking Football, já este sábado. O evento contará com a participação de 19 equipas provenientes da Madeira, do continente e do estrangeiro, reunindo um total de 210 alunos seniores que celebram o desporto, a inclusão e o envelhecimento ativo.

Este torneio será também a 9ª etapa do Circuito Nacional de Walking Football do WFP que reúne mais de 100 equipas e 1.500 atletas de todo o país.

Este encontro é uma iniciativa conjunta da Rede de Universidades Seniores (RUTIS) e da Associação Walking Football Portugal (WFP), que têm vindo a promover esta modalidade em forte crescimento, tanto a nível nacional como internacional, desde 2018.

O Walking Football é uma versão adaptada do futebol tradicional, destinada sobretudo a maiores de 50 anos, com regras que eliminam o contacto físico e proíbem a corrida, tornando o jogo acessível, seguro e mais inclusivo.

Além da vertente desportiva, o evento promove também o convívio, o bem-estar e o intercâmbio entre os participantes, reforçando o papel das Universidades Seniores e das autarquias no estímulo à vida ativa e saudável na idade sénior.

O torneio decorre durante a manhã no estádio municipal da Ribeira Brava, com dezenas de jogos entre as equipas, momentos de convívio e uma cerimónia de entrega de prémios. Os jogos terão entrada livre.