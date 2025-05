O Rali de Portugal vai continuar a integrar o calendário do Campeonato do Mundo (WRC) até 2028, disse hoje à agência Lusa Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP).

“É uma honra para nós (organizadores) e também para o país. O prolongar desta ligação até 2028 comprova, mais uma vez, a confiança e satisfação que o promotor do WRC tem nesta organização e no trabalho que temos vindo a desenvolver”, disse o dirigente.

Já o ano passado, o presidente do ACP tinha anunciado o prolongar da parceria até 2026, algo que agora foi estendido por mais dois anos, mantendo o Rali de Portugal no categoria máxima da modalidade até 2028.

Realizado pela primeira vez em 1967, o Rali de Portugal integrou o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) desde a sua criação, em 1973, ano em que foi a terceira prova do calendário.

Ao longo das décadas, afirmou-se como um dos eventos mais reconhecidos da modalidade, tendo sido eleito por cinco vezes como o melhor rali do mundo.

Entre 2002 e 2006 esteve ausente do WRC, regressando em 2007 com uma edição disputada no Algarve.

Desde 2009, mantém-se de forma ininterrupta no calendário mundial, sob organização do Automóvel Clube de Portugal (ACP).

A edição de 2025 arranca oficialmente esta tarde, em Coimbra, tendo esta manhã os pilotos feito o ‘shakedown’ em Baltar, concelho de Paredes.