Pedro Pichardo conquistou hoje a medalha de prata no triplo salto em Paris2024 e aumentou para três os ‘metais’ conquistados por portugueses na presente edição dos Jogos, tornando-se no sexto luso a subir duas vezes a pódios olímpicos.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou já Pedro Pichardo pela conquista da medalha de Prata na prova de Triplo Salto nos Jogos Olímpicos de Paris.

“Com mais uma exibição de elevada qualidade, e após o título olímpico de Tóquio, Pedro Pichardo junta-se ao restrito grupo de atletas nacionais que conquistaram duas medalhas olímpicas, reforçando o seu legado no atletismo e desporto nacional”, escreveu Marcelo numa nota oficial colocada no portal da Presidência da República na Internet.

Em nome de Portugal e dos portugueses, o Presidente “envia os parabéns ao saltador a quem deseja as maiores felicidades pessoais e desportivas”.

Pedro Pichardo conquistou hoje a prata no triplo salto em Paris2024 e aumentou para três as medalhas conquistadas por portugueses na presente edição dos Jogos, tornando-se no sexto luso a subir duas vezes a pódios olímpicos.