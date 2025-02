A notícia foi avançada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), que destaca o legado “imensurável” do conhecido académico.

“O Professor Sérgio não só contribuiu significativamente para o desenvolvimento teórico e prático do desporto em Portugal, como também teve uma ligação estreita com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), onde o seu conhecimento deixou uma marca indelével”, sublinha o IPDJ na nota de pesar.