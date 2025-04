Miguel Nunes tem neste momento 1,09.9 minutos de vantagem na frente do Rali de Santana.

O segundo classificado é Miguel Caires.

Após a quinta classificativa, Faial 2, Miguel Nunes fez o tempo de 6:28.7, enquanto Miguel Caires realizou o ‘crono’ de 6:48.0.

O Rali continua com a 6ª Pec - Arco S. Jorge/s. Jorge - Cabanas 1, às 15:07, seguindo-se a 7ª Pec - S. Roque do Faial 1 (15:56), a 8ª Pec: Arco S. Jorge/s. Jorge - Cabanas 2 (16:41) e a 9.ª Pec: S. Roque do Faial 2 (17:28).