Os verde-rubros venceram ontem o Nacional com três golos sem resposta, nos Barreiros. ‘Marítimo entra a ganhar’ é a manchete do JM Desporto alusiva ao jogo do Troféu Cidade do Funchal, vivido com grande emoção.

Em entrevista ao JM Desporto, o vencedor do Rali da Madeira fala do um “rali muito difícil”.

Diego Ruiloba elogia a concorrência, particularmente os madeirenses, e diz que já pensa numa terceira vitória na prova rainha do automobilismo madeirense.

Continuam as transferências no mundo do futebol. ‘FC Porto apresenta Luuk de Jong’ é a novidade no mercado noticiada hoje pelo Jornal.

‘Mariana e Pedro são campeões nacionais’ de atletismo é outro destaque nesta edição.

