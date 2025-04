Está concluída a partida Torreense – Marítimo, relativo à 31.ª jornada da Liga 2, com o empate (2-2) a prevalecer, depois de 10 minutos iniciais com três golos, e com este ponto fica desde já carimbada a permanência.

Os locais a inaugurarem o marcador logo no minuto inicial, por intermédio do central N’Tamon Ellie. De seguida, aos 7 minutos, Ibrahim Guirassy repôs a igualdade para o Marítimo, mas apenas três minutos volvidos Né Lopes, outro dos três centrais da equipa da casa, recolocou a diferença, fixando o 2-1 ao intervalo.

Já na segunda parte, Fábio China [foto], que foi lançado na partida após o descanso, marcou pelos madeirenses, estabelecendo o resultado final.

A três rondas do fim da prova, a formação de Ivo Vieira passa a somar 41 pontos, ocupando a 10.ª posição, enquanto o Torreense, orientado por Tiago Fernandes, está na quinta posição, com 48 pontos, e está ainda dentro da corrida à subida ao escalão principal.