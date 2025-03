O guarda-redes Diogo Valério foi hoje chamado à seleção portuguesa de andebol para a visita à Polónia, de qualificação para o Europeu, entrando para o lugar de Diogo Rêma, do FC Porto.

Sete vezes internacional por Portugal, o guarda-redes do Marítimo entra na lista de Paulo Jorge Pereira para a visita de 13 de março à Polónia, entrando para o lugar de Rêma, um dos jogadores que esteve na recente campanha no Mundial de andebol, no qual Portugal terminou num inédito quarto lugar.

Esta é a segunda alteração na convocatória de Portugal para os dois jogos com a Polónia, depois de o lateral Gilberto Duarte ter sido adicionado a uma lista marcada pelo regresso do central Miguel Martins, após ser ilibado num controlo antidoping positivo, que o afastou do Mundial.

Os laterais Gabriel Cavalcanti e Joaquim Nazaré e os pivôs Fábio Silva e Daymaro Salina também são novidades face ao Campeonato do Mundo, enquanto, de fora, ficaram Francisco Costa, melhor jogador jovem do Mundial e lesionado por tempo indeterminado, Victor Iturriza, designado como melhor pivô, Fábio Magalhães, Salvador Salvador e Alexandre Cavalcanti, todos indisponíveis por motivos físicos.

Os ‘heróis’ do mar’ começaram o estágio na segunda-feira, em Lisboa, para iniciarem a preparação dos dois duelos com a Polónia, da terceira e quarta jornadas do Grupo 8 de qualificação para o Euro2026, previstos para 13 de março, em Gdansk, e Odivelas, três dias depois.

Em busca da nona presença, e quarta consecutiva em Europeus, Portugal lidera o Grupo 8 da segunda fase de apuramento, com quatro pontos, em dois encontros, contra três da Polónia, segunda classificada, um de Israel, terceiro, e zero da Roménia, quarta e última.

A 17.ª edição do Europeu de andebol vai realizar-se entre 15 de janeiro e 01 de fevereiro de 2026, numa organização conjunta entre Suécia, Dinamarca e Noruega, tendo os três anfitriões e a campeã continental França no elenco dos 24 finalistas, ao qual acedem os dois primeiros colocados das oito ‘poules’ de qualificação e os quatro melhores terceiros.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Rêma (FC Porto), Diogo Valério (Marítimo) e Gustavo Capdeville (Benfica).

- Pontas: Diogo Branquinho (Sporting), Leonel Fernandes (FC Porto), António Areia (Tremblay, Fra) e Pedro Portela (Sporting).

- Laterais: Gabriel Cavalcanti (Benfica), Miguel Oliveira (FC Porto), João Gomes (Sporting), Joaquim Nazaré (Skjern, Din), Martim Costa (Sporting) e Gilberto Duarte (AEK, Gre).

- Pivôs: Daymaro Salina (FC Porto), Fábio Silva (Benfica), Luís Frade (FC Barcelona, Esp) e Ricardo Brandão (FC Porto).

- Centrais: André Sousa (ABC), Miguel Martins (Aalborg, Din) e Rui Silva (FC Porto).