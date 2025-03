Bom dia!

Após a conquista do título nacional na vertente de duatlo sprint, a atleta do Ludens de Machico admite estar agora focada em sobressair no plano internacional. Ao JM, Mariana Vargem revela ambição e vontade de continuar a vencer em Portugal e acumular êxitos além-fronteiras.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. As chaves do sucesso do Nacional estão na Choupana. A equipa alvinegra conquistou sete das oito vitórias que soma na Liga no seu recinto. Fora de casa, por outro lado, regista a pior performance da prova.

Já no Marítimo, Ivo já entregou a braçadeira a quatro jogadores.

Saiba ainda que Dalot aponta a duas vitórias frente à Dinamarca. O defesa do Manchester United elogia o adversário, mas confia no talento da seleção nacional.

