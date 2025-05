Madalena Costa de ouro no Artistic International Series

A patinadora madeirense Madalena Costa, campeã do Mundo e da Europa, continua a somar títulos internacionais.

Desta feita a atleta do Santacruzense conquistou a medalha de ouro na categoria de juniors do Artistic International Series 2025, que decorre em Trieste, Itália.

Depois de no sábado ter averbado 95,63 pontos no programa curto, triunfando com com larga vantagem sobre a concorrência, este domingo Madalena Costa voltou a brilhar ao vencer o programa longo com um total de 159,38 pontos, novamente a grande distância das adversárias.

De resto, recorde-se que também no Artistic International Series 2025, Sebastião Costa foi medalha de ouro em iniciados e Margarida Costa foi 5.º classificada em cadetes.