Leixões diz que Danrlei podia jogar

Clube nortenho veio esclarecer a notícia veiculada pelo JM. Entende que o Nacional não tem razão no processo, mas não responde sobre possíveis irregularidades na ficha de jogo.

É a resposta do leixões à queixa que o Nacional apresentou junto do Conselho de Disciplina e que mereceu seguimento por parte deste órgão, por possível utilização irregular do central Danrlei e outras irregularidades na ficha técnica, originaram uma resposta musculada do Leixões”.

Porque no futebol não pode valer tudo na tentativa de ganhar jogos, decidimos, na defesa dos superiores interesses do Leixões SC, antecipar este comunicado para responder às notícias que estão a ser fabricadas e plantadas pelo CD Nacional, com a ajuda de um clube lisboeta que pretende beneficiar da nossa eventual perda de pontos, na imprensa desportiva nacional”.

E depois o clube leixonense passa ao ataque. “Se há jogos em que o CD Nacional se devia dar por contente por conquistar um ponto, esse foi o Leixões SC- CD Nacional, do passado dia 28 de fevereiro, no Estádio do Mar. Um duelo em que a #ArmadaDoMar foi claramente superior e merecia bem mais do que o empate (1-1). Porém, sete dias depois, vemo-nos na necessidade de voltar a escrever sobre esse jogo porque o nosso adversário se lembrou de tentar praticar um golpe baixo já antes visto em outras paragens. Mas o resultado será o mesmo! Ficará tudo igual ao que se passou dentro de campo. Nem pode ser de outra forma”.

Finalmente, o Leixões argumenta que questionou a Liga da utilização de Danrlei. “O Leixões SC questionou, por e-mail, a Liga Portugal e a Comissão de Instrutores se o jogador em questão poderia ser utilizado nesse encontro. A resposta não só foi afirmativa, como também foi com conhecimento do CD Nacional”, acrescentando que “o jogador Danrlei Rosa dos Santos deverá cumprir a sanção de suspensão automática decorrente da acumulação do 9.º cartão amarelo no jogo da Liga Portugal SABSEG que se dispute imediatamente a seguir à notificação do mapa de processos sumários em que tal castigo venha a ser aplicado, ainda que se trate de jogo adiado”.

Tão claro como a água. Ou seja, Danrlei ia a jogo no dia 4 de fevereiro com o CD Nacional, quando o mesmo foi adiado por falta de policiamento. O mesmo viria a disputar-se a 28 de fevereiro, tendo o castigo do jogador, que viu o 9° amarelo, saído no dia 29. Sintomático.Curiosamente, o Leixões não faz referência às possíveis irregularidades cometidas na ficha de jogo e que também motivaram o protesto do Nacional.