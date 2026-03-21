II Liga: Marítimo repete onze para receção à UD Oliveirense

O Marítimo recebe esta tarde, nos Barreiros, pelas 15h30, a UD Oliveirense, em desafio da ronda 27 da II Liga.

Face ao último encontro dos verde-rubros, frente à UD Leiria, o técnico Miguel Moita não promoveu qualquer alteração no onze titular.

Onze do Marítimo: Samú Silva, Igor Julião, Noah Madsen, Romain Correia, Paulo Henrique, Ibrahima Guirassy, Raphael Guzzo, Carlos Daniel, Simo Bouzaidi, Adrián Butzke e Martín Téjon.

No banco de suplentes verde-rubro: Alfonso Pastor, Xavi Grande, Júnior Almeida, Afonso Freitas, Vladan Danilovic, Francisco Gomes, Preslav Borukov, José Melro e Enrique Peña Zauner.

Onze da UD Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Douglas Borel, Bura, Luís Bastos, Frederico Namora, Diogo Pereira, Tiago Brito, João Silva, Manga Foe-Ondoa, Bruno Silva e Gustavão.

No banco de suplentes oliveirense: Nitai Greis, Mateus Raniel, Sabino, Kazuya Onohara, Lucas Henrique, João Adriano, Joanderson, Pedro Martelo e Amadou Diallo.

O Marítimo lidera a II Liga, com 53 pontos. Por seu turno, a UD Oliveirense ocupa o 17.º e penúltimo lugar, com 27 pontos.