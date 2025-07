O Conselho de Governo autorizou hoje a celebração de um contrato-programa com o Club Sports da Madeira que prevê uma comparticipação financeira até 450 mil euros para apoiar a organização do Rali da Madeira 2025.

A celebração deste contrato-programa é realizada no âmbito da promoção e desenvolvimento do setor económico da Região Autónoma da Madeira, segundo se lê no comunicado da Presidência que informa sobre as conclusões do Conselho de Governo.

Recorde-se que o valor deste apoio, em 2024, foi de 345 mil euros.