Funchal reforça apoio ao desporto com assinatura de 25 protocolos

Decorreu hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a cerimónia de assinatura de 25 protocolos no âmbito do associativismo desportivo, que contou com a presença da vereadora Helena Leal e a vereadora Ana Bracamonte e respetivas associações beneficiárias.

Helena Leal destacou que esta iniciativa insere-se no “compromisso assumido pelo município em apoiar as associações desportivas”, sublinhando que, no total, serão abrangidas 100 associações dedicadas exclusivamente ao desporto.

“Pela importância que o atual executivo reconhece no associativismo desportivo, quer na dinâmica social, quer na economia da cidade, que é reconhecida como uma cidade amiga do desporto, mantemos este empenho para que as associações desportivas possam, connosco, desenvolver um conjunto de ações de interesse municipal, promovendo uma cidade mais saudável e focada no bem-estar”, afirmou.

A autarca recordou ainda o programa ‘Jovem Atleta’, um projeto implementado pelo atual executivo que prevê um apoio financeiro destinado a atletas até aos 25 anos.

Com um investimento de 125 mil euros, esta iniciativa visa criar condições para que clubes e associações consigam captar e formar as camadas mais jovens.

Helena Leal reforçou que o investimento no associativismo desportivo “não se trata apenas de um apoio financeiro, mas de um investimento com um grande retorno”.

Para 2025, o executivo reservou 1,3 milhões de euros no orçamento municipal para apoio ao associativismo desportivo, o que representa, segundo a autarquia, “um aumento de 312% desde a entrada em funções do atual executivo”.

“Consideramos que, apenas convosco, em parceria e complementaridade, conseguiremos criar as melhores condições para que tenhamos uma cidade cada vez mais ativa e desportiva, onde todos possam participar e onde o papel das associações e clubes desportivos seja devidamente reconhecido. Estes apoios serão mantidos enquanto cá estivermos”, garantiu a vereadora.