Garantia deixada hoje por Rúben Amorim, depois do Sporting alcançar o seu 20º título de campeão nacional.

Apesar de ser apontado a alguns dos clubes do futebol europeu, principalmente ingleses, o treinador leonino disse que ainda “faltam mais coisas. Tenho contrato e sou treinador do Sporting. Eu fico, tenho contrato com o Sporting”, reforçou, poucos minutos depois de se tornar bicampeão com o Sporting, três anos depois do seu primeiro título.

“É um bocadinho especial, houve muitas coisas” importantes para alcançar este título. Muitos disseram que “o primeiro foi um campeonato atípico, sem público e competições europeias. Agora, houve tudo isso e conseguimos. Agora, é tentar o terceiro”, afirmou o ex-internacional português e atual treinador leonino.

Quanto ao omento que marcou este título, Rúben Amorim assumiu que o dérbi, em Alvalade, com o Benfica, “ajudou muito. Foi um passo muito importante, e, depois, fomos consistentes”.